«Мострансавто» продолжает обслуживание Кубка Игоря Акинфеева по футболу

С 16 по 21 августа «Мострансавто» обслуживает международный Кубок Игоря Акинфеева по футболу, который проходит в Химках. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мострансавто» приступило к транспортной работе еще до официального открытия соревнований: автобусы предприятия задействовали в перевозках юных футболистов и сопровождающих их лиц от Ленинградского и Казанского ж/д вокзалов, аэропортов Домодедово и Внуково до места проживания. В различные дни транспортные средства компании перевозили футболистов на площадку турнира до стадиона «Новые Химки» и обратно. В заключительный день турнира, 20 августа, большой финал состоится на стадионе «Арена Химки», куда автобусы доставят участников и сопровождающих их лиц.

В перевозках задействованы комфортабельные автобусы из различных филиалов «Мострансавто». В соответствии с государственными стандартами детских перевозок транспортные средства оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Все автобусы проходят обязательный предрейсовый контроль. Специалисты компании проверяют системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями проводятся дополнительные инструктажи о строгом соблюдении ПДД и правил перевозки пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.