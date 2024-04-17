Мострансавто продлевает прием работ на дизайн карты «Стрелка» к Году семьи в РФ

«Конкурс на лучший «семейный» дизайн пластиковой карты стартовал в конце марта. За это время было направлено множество мастерски выполненных рисунков, раскрывающих понятие «семья». Мы решили дать возможность поучаствовать как можно большему количеству желающих и продлили прием работ до 15 мая», - прокомментировали в Мострансавто.

Напомним, что авторские работы можно выполнять карандашами, акварелью, гуашью, маслом, а также с помощью графического редактора или искусственного интеллекта. От каждого участника любого возраста принимается один макет, который необходимо направить на почту konkursmta@mail.ru. Готовые рисунки/макеты нужно сохранить/отсканировать в высоком разрешении (качество 600 и более dpi) в формате .jpeg, .png или .pdf. Изображение должно соответствовать тематике конкурса. В письме необходимо указать название работы и данные автора: ФИО, город проживания, а также номер телефона для связи.

Жюри выберет лучшие макеты, а победителей определят жители Подмосковья с помощью онлайн-голосования на портале «Добродел». Победители получат подарки от организаторов конкурса, а их работы появятся на лимитированной серии карты «Стрелка». О сроках проведения голосования на портале «Добродел» Мострансавто сообщит на сайте компании и в официальной группе в социальной сети ВКонтакте.