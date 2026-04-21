Мострансавто привлекло 292 водителя в Подмосковье по рефералам

С начала 2026 года в филиалы Мострансавто в Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились 292 водителя автобусов. Больше всего новых сотрудников вышли на линию в Балашихе, Королеве и Подольске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Крупнейший перевозчик региона усилил кадровый набор, сделав ставку на рекомендации сотрудников. По реферальной программе компания уже выплатила около 5 млн рублей. В Мострансавто рассматривают эти средства как инвестиции в привлечение квалифицированных специалистов и стабильную работу маршрутов.

Предприятие заинтересовано не только в водителях, но и в технических специалистах. Требуются слесари, аккумуляторщики, маляры, медники, обойщики, рихтовщики кузовов, слесари по ремонту автомобилей, станочники широкого профиля и электрогазосварщики. Эти сотрудники обеспечивают исправность подвижного состава и регулярность движения.

«Программа направлена не только на усиление штата, но и на повышение качества кадрового состава. Рекомендации от действующих сотрудников позволяют быстрее находить специалистов с необходимыми навыками и ускоряют их адаптацию», — прокомментировали в АО «Мострансавто».

За первого приглашенного водителя или рабочего специалиста сотрудник получает 15 тыс. рублей: половину через месяц работы новичка и оставшуюся часть через два месяца. За второго и последующих кандидатов выплата увеличивается до 20 тыс. рублей при том же порядке начисления. Актуальные вакансии размещены на сайте предприятия, дополнительную информацию можно получить по телефонам *1795 и +7 (903) 161-92-91.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.