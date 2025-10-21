«Мострансавто» приглашает женщин стать водителями автобусов

«Мострансавто» продолжает набор женщин-водителей автобусов в различных филиалах компании. На сегодняшний день в компании трудятся 175 женщин за рулем пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

ТОП-3 филиала по числу женщин-водителей: МАП № 2 г. Коломна — 32 сотрудницы. Второе место занимает МАП № 12 г. Ногинск с 30 сотрудницами, а третье — МАП № 5 г. Подольск, где 24 автоледи выводят на маршруты свои ТС.

В «Мострансавто» также управляют транспортными средствами и автоледи 60+. Представителям предпенсионного и пенсионного возраста в компании предусмотрены дополнительные льготы.

На сегодняшний день доход водителей автобусов — от 120 тыс. рублей. Для новых сотрудниц предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей при условии, что они впервые устраиваются в Мострансавто или не работали в компании более года. Иногородним работницам доступно бесплатное общежитие или компенсация аренды жилья до 12 тыс. рублей в месяц.

В компании действует мотивационная программа «Приведи друга». За одного приглашенного водителя или слесаря за отчетный месяц предусмотрена премия 10 тыс. рублей, а если в компанию по рекомендации будут приглашены двое сотрудников и более, то тогда вознаграждение составит по 15 тыс. рублей за каждого. Количество рекомендаций не ограничено.

Водители автобусов компании пользуются рядом социальных льгот: бесплатным проездом в автобусах «Мострансавто», увеличенным до 42 дней отпуском, обеспечением форменной одеждой, регулярными медицинскими осмотрами и путевками для детей. Особое внимание уделяется программам профессионального развития — для обладательниц прав категорий B или C доступна бесплатная переподготовка на категорию D с гарантированным трудоустройством.

Стать частью команды «Мострансавто» можно несколькими способами: через Telegram-бота компании https://t.me/mta_hr_bot, на официальном сайте https://mostransavto.ru/vacancy/, а также на популярных платформах по поиску работы — HeadHunter и Авито. После успешного прохождения обучения и стажировки новые водители получают возможность работать на маршрутах Подмосковья, обеспечивая комфортное и безопасное передвижение пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.