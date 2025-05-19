«Мострансавто» приглашает на работу женщин-водителей автобусов

Вакансии открыты в разных городах Московской области. На сегодняшний день наибольшее количество женщин-водителей — в МАП № 2 г. Коломна — 33 сотрудницы, МАП № 12 г. Ногинск — 28 женщин и в МАП № 5 г. Подольск — 25 водителей-женщин. Для обладательниц водительских удостоверений категорий B или C действует программа бесплатной профессиональной переподготовки водителей на право управления автомобилями категории D с последующим трудоустройством. К работе за рулем автобуса соискательниц допускают после успешной сдачи экзаменов и прохождения стажировки.

«Мострансавто» предлагает официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, современные и комфортабельные автобусы, бесплатные поездки в ТС предприятия. Для водителей предусмотрены бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Предусмотрены также выплаты премии в размере 10 тыс. рублей по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока, один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. рублей).

При трудоустройстве в «Мострансавто» водители автобусов получают единовременную выплату в размере 50 тыс. руб. Выплата предусмотрена для всех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в «Мострансавто». Также после получения бонуса водитель автобуса должен отработать в компании в течение одного года.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91, или в чат бот Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.