«Мострансавто» предупреждает о возможных неполадках в системе безналичной оплаты

В связи с воздействием внешних факторов, включая работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в системе безналичной оплаты проезда автобусов могут возникать кратковременные технические сбои. В редких случаях это приводит к некорректному определению геопозиции начального и конечного остановочных пунктов, что напрямую повлияет на расчет стоимости поездки на маршрутах с зональной тарификацией. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Следует отметить, что подобные случаи не являются системной проблемой. Тем не менее, считаем необходимым проинформировать пассажиров о возможных сценариях. При некорректном списании средств возможны два варианта: сумма может быть как меньше, так и больше стандартного тарифа. Все случаи переплат будут оперативно рассмотрены, средства возвращены в полном объеме», — прокомментировали в «Мострансавто».

Если сумма списана в меньшем размере, пассажирам не требуется предпринимать каких-либо действий. Если же списалась сумма больше, чем установленный тариф, Мострансавто гарантирует полный возврат излишне оплаченных средств. Для этого необходимо направить обращение на электронную почту referent@mtamo.ru, указав номер карт «Стрелка» или «Тройка». В случае использования банковских карт необходимы: выписка по операциям, скан 2 и 3 страниц паспорта, а также заявление на возврат, составляемое в свободной форме. В обоих случая необходимо указывать дату и время совершенной поездки.

Компания принимает все необходимые меры для стабильной работы оборудования. На текущий момент подавляющее большинство трансакций осуществляется в штатном режиме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.