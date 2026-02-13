Мострансавто представил маршруты к романтичным местам Подмосковья ко Дню всех влюбленных

Мострансавто совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовил подборку автобусных маршрутов к романтичным локациям региона в преддверии Дня всех влюбленных, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В преддверии 14 февраля Мострансавто и министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предложили жителям и гостям Подмосковья список автобусных маршрутов до популярных романтичных мест региона.

В подборку вошли исторические усадьбы и современные объекты, куда можно доехать на автобусах Мострансавто. Среди них — музей-заповедник «Архангельское» в Красногорске, куда ведут маршруты № 34, 520, 540, 541, 549 и 824, а также № 1067. Для посещения французского замка La Ferme de Rêve в Коломне рекомендуется маршрут № 55 до остановки «Доношово».

Любителям необычных локаций предлагается мистический Замок в Балашихе, до которого можно доехать на автобусе № 1012 до остановки «ул. 7-я Линия». Для прогулок в усадьбе «Дубровицы» в Подольске подходит маршрут № 65 до остановки «Дубровицы». Историческое поместье «Середниково» в Химках доступно по маршруту № 40 до остановки «Санаторий Мцыри».

Все маршруты позволяют удобно добраться до атмосферных мест для романтических встреч и фотосессий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.