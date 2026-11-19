Водители автобусов и слесари, впервые устраивающиеся в Мострансавто или возвращающиеся после перерыва более года, могут получить единовременно 50 тыс. рублей. Для этого нужно проработать в компании не менее года после трудоустройства, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто предлагает единовременную выплату 50 тыс. рублей водителям автобусов и слесарям. Поддержку могут получить впервые трудоустраивающиеся в компанию и сотрудники, возвращающиеся после перерыва в работе продолжительностью более года. Обязательное условие — продолжить работу на предприятии не менее года после трудоустройства.

«Мы заинтересованы в привлечении как новых специалистов, так и сотрудников, которые уже знакомы с работой предприятия и готовы вернуться», — отметили в пресс-службе компании.

Выплата — часть комплексной кадровой политики предприятия. Также в Мострансавто действует программа «Приведи друга»: сотрудник получает 15 тыс. рублей за трудоустройство первого рекомендованного кандидата и по 20 тыс. рублей за второго и каждого последующего.

Для водителей автобусов предусмотрен ежегодный отпуск продолжительностью до 42 дней. Компания бесплатно выдает форменную одежду и организует обязательные медицинские осмотры. Сотрудники могут воспользоваться санаторно-курортным лечением, а их дети — путевками в летние оздоровительные лагеря. Будущие водители с удостоверениями категорий B или C могут бесплатно пройти профессиональную переподготовку на категорию D.

Вакансии филиалов опубликованы на официальном сайте Мострансавто в разделе «Вакансии». Вопросы о трудоустройстве можно задать по короткому номеру *1795 и телефону +7 (903) 161-92-91.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.