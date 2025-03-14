«Мострансавто» получило на треть больше благодарностей от пассажиров Подмосковья

С начала 2025 года водители «Мострансавто» получили 104 позитивных отклика о работе, что на треть больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Например, пришла благодарность «всем водителям за пассажироориентированный подход» на маршруте № 574к «Заря — Балашиха (м/р Изумрудный) — Москва (м. Партизанская)» (МАП № 11 г. Балашиха). «За филигранное вождение» поблагодарили водителя маршрута № 1064 «ст. Реутово — Москва (м. Новокосино) — Люберцы (ул. Наташинская)» (МАП № 1 г. Люберцы).

Позитивные отклики также были направлены в адрес водителей, которые аккуратно управляют транспортными средствами, внимательны к пассажирам, помогают им в случае непредвиденных обстоятельств.

Сегодня в «Мострансавто» работают более 10 тыс. водителей. Компания приглашает ответственных, опытных и неравнодушных профессионалов присоединиться к своей команде. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91. Кроме того, работает чат-бот для максимально быстрого контакта с кадровой службой компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.