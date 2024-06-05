«Мострансавто» Подмосковья начало тестовую эксплуатацию автобуса SAZ LE60

В Подмосковном «Мострансавто» впервые тестирует на своем маршруте автобус среднего класса SAZ LE60 производства Самаркандского автомобильного завода SamAuto. Новый транспорт начал работать на маршруте МАП № 6 г. Одинцово № 139 «НИИ Сельского хозяйства — Москва (м. Филевский парк)». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Низкопольный автобус SAZ LE60 сконструирован с учетом современных требований к удобству и безопасности пассажирских перевозок. В салоне могут комфортно и свободно разместиться 56 человек, 25 из них — в удобных креслах.

Автобус оборудован кондиционером, электронным маршрутоуказателем, системой автоматического аудиоинформирования, датчиками пожарной сигнализации, 9-ю USB розетками для зарядки гаджетов, 9-ю камерами видеонаблюдения и двумя валидаторами. Отсутствие ступеней и низкий уровень входа обеспечивают доступность для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, в салоне есть специальная площадка для размещения инвалидного кресла с необходимыми креплениями.

Опытная эксплуатация ТС продлится три месяца. В рамках программы тестирования специалисты компании дадут оценку эффективности работы автобуса при различных погодных условиях, эргономическим свойствам рабочего места водителя, оценят качество отделочных материалов салона (с точки зрения дизайна, практичности, возможности уборки и т. д.).

На базе «Мострансавто» регулярно проходят испытания новинок пассажирских автобусов. В настоящее время автобусный парк предприятия насчитывает более 5 700 ТС большого, среднего и малого классов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.