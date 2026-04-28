«Мострансавто» перевезет финалистов школьной лиги в Одинцово 29 апреля

«Мострансавто» 29 апреля обеспечит перевозку участников и гостей церемонии закрытия сезона проекта «Единая Школьная Лига Московской области» на Live Арене в Одинцово. Автобусы доставят школьников и сопровождающих к месту проведения финала и обратно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Транспортные средства компании, подведомственной министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, будут задействованы для организованной перевозки детей и взрослых. Автобусы оборудованы ремнями безопасности, тахографами и спутниковыми навигационными системами. Во время рейсов на них включат желтые проблесковые маячки в соответствии с требованиями к детским перевозкам.

Перед выходом на линию весь подвижной состав пройдет обязательный предрейсовый контроль. Специалисты проверят техническое состояние систем, влияющих на безопасность и комфорт пассажиров. С водителями проведут дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения и культуре обслуживания.

На Live Арене ожидается более 7 тыс. участников. В финале сезона 2025/2026 за звание абсолютного чемпиона по баскетболу поборются команды девушек из Люберец и Ленинского округа, а также юноши из Одинцова и Павловского Посада. После спортивной части программы состоится церемония награждения победителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.