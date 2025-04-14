«Мострансавто» отправило на утилизацию свыше 10 тыс изношенных шин с начала года

С начала 2025 года по договору с компанией, осуществляющей вывоз и последующую переработку изношенных покрышек, «Мострансавто» передало на утилизацию более 10 тыс. изделий, утративших эксплуатационные характеристики, общим весом около 300 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специализированная компания-подрядчик перерабатывает шины в резиновую крошку, которая затем используется для производства безопасных напольных покрытий для детских площадок, дорожного покрытия, кровельных материалов и др.

В «Мострансавто» выстроена цепочка эксплуатации и последующей переработки на вторсырье не только утративших потребительские свойства шин, но и других комплектующих. За первые месяцы года предприятие сдало на утилизацию 26 тонн запчастей, которые не подлежат ремонту и восстановлению. Аналогичным образом «Мострансавто» поступило и с отработанным моторным и трансмиссионным маслами, с начала года предприятие сдало на утилизацию и переработку 28 куб. м масла.

Автобусы компании укомплектованы всесезонными шинами, которые обновляются в соответствии с эксплуатационными требованиями и фактическими потребностями автопарка.

«Мострансавто» обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает более 5 тыс. автобусов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.