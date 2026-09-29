«Мострансавто» отмечает 67-летие базы «Видное» в Подмосковье

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Компания «Мострансавто» в сентябре отмечает 67-летие производственной базы «Видное». Ее автобусы ежедневно выходят на 26 маршрутов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Производственная база «Видное» входит в состав филиала МАП № 3 города Домодедово. На базе эксплуатируют 272 автобуса, которые ежедневно выходят на 26 маршрутов. Перевозки обеспечивают 393 водителя.

Самый протяженный маршрут базы — № 1019 «Москва (м. Аннино) — Сапроново (ЖК 1-й Донской)». Его длина составляет 22 км, а общая протяженность всех маршрутов базы превышает 500 км. За 67 лет база стала частью истории «Мострансавто» и продолжает обеспечивать регулярное автобусное сообщение для жителей Подмосковья.

В министерстве напомнили, что в 2026 году «Мострансавто» отмечает 100-летие. К юбилею компании запустили специальный сайт. Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.