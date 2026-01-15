Мострансавто открывает двери музея истории автомобильного транспорта в Чехове

Мострансавто приглашает жителей и гостей Подмосковья посетить музей истории автомобильного транспорта в Чехове, где представлено более 700 экспонатов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Музей истории автомобильного транспорта Мострансавто расположен в деревне Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2, в Чехове. В экспозиции представлено свыше 700 экспонатов, включая автобусы, грузовые и легковые автомобили отечественного производства, а также кассовые аппараты, форменную одежду водителей и другие уникальные предметы.

Основу коллекции составляют легендарные советские автомобили, такие как «полуторка» ГАЗ-АА, «Победа» и автобус ЗиЛ-158. Экспозиция «История и современность» знакомит посетителей с развитием пассажирского транспорта в России. Музей часто посещают школьники и семьи с детьми, особенно в период каникул.

Формирование коллекции началось в 2001 году и продолжается по сей день. Экскурсии проводит директор музея Владимир Комаров, посвятивший компании более 50 лет. Его рассказы помогают гостям глубже понять историю каждого экспоната.

Музей работает по будням с 9:00 до 16:00. Посещение возможно по предварительной записи по телефону +7 (963) 722-67-25. Вход и экскурсионное обслуживание бесплатны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.