Мострансавто объявляет аукцион на размещение рекламы в салонах автобусов

Мострансавто готово предоставить для размещения информационных материалов от 2 до 4 тыс. транспортных средств среднего и большого класса. Торги в форме открытого аукциона на повышение цены состоятся на электронной торговой площадке (ЭТП) «РТС-тендер» 29 мая в 13:00. Стартовая цена договора — 7,3 млн рублей. Заявки принимают до 10:00 27 мая. Номер процедуры на ЭТП — 161043 (раздел «Имущество»). Мострансавто является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

Подрядчик сможет размещать рекламу на панелях над остеклением, а также в системе Click, чтобы они не мешали обзору пассажиров. Реклама на остеклении автобусов не допускается. Добавим, что ежедневно в транспортных средствах компании жители и гости Московской области совершают около 1,6 млн поездок.

Автобусы предприятия перевозят пассажиров на городских, пригородных и междугородних маршрутах. По итогам аукциона с победителем заключат договор на 5 лет. При этом победитель торгов также будет размещать в автобусах предприятия социальную рекламу, рекламу, представляющую особую общественную значимость для Московской области, например, информацию о выставках, ярмарках, спортивных соревнованиях и т. д.

Более подробная информация о порядке предоставления права размещения РИМ, а также требования к участникам аукциона представлены в документации, размещенной на электронной торговой площадке «РТС-тендер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что весной в регионе на линию выйдут 100 больших, современных и комфортабельных автобусов из Китая. Особенно они удобны для междугородних перевозок.

«Поставим их на московские маршруты в 9 муниципалитетов, в их числе: Щелково, Пушкино, Одинцово, Истра, Краснознаменск, Сергиев Посад, Богородский», — заявил Воробьев.