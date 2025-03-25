«Мострансавто» напомнило пассажирам о правилах перевозки домашних животных в автобусах

«Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья напоминает пассажирам о правилах перевозки домашних питомцев в автобусах компании. Соблюдение правил необходимо для обеспечения комфорта и безопасности всех пассажиров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Бесплатный проезд на руках или в составе ручной клади, разрешен для собак карликовых пород, например, чихуахуа, померанский шпиц или йоркширский терьер. Также право бесплатного проезда есть для собак-поводырей. Но важно, чтобы пес был в наморднике, на поводке и с опознавательным знаком.

Остальные животные и птицы должны перевозиться в клетках, сумках или контейнерах, не превышающих суммарно 120 см в длину, ширину и высоту. Собак средних и больших размеров необходимо перевозить в наморднике и на коротком поводке.

Проезд питомца оплачивается дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 59 рублей, в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 км включительно — 59 рублей, свыше 25 км до 50 км включительно — 118 рублей, свыше 50 км — 177 рублей.

Пассажир несет полную ответственность за безопасность и поведение своего питомца во время поездки. Необходимо следить, чтобы животное не мешало другим пассажирам и не пачкало салон автобуса.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.