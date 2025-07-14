Иван Щербаков: в Коммунарке возведут многофункциональный центр с ФОКом и офисами

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа согласован проект возведения многофункционального комплекса с подземной парковкой. Об этом сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Иван Щербаков.

«В Коммунарке появится многофункциональный центр, в котором откроются офисы, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также магазины, кафе и рестораны. Согласно проектной документации, это будет 8-этажное здание общей площадью 36,8 тыс. кв. м», — отметил Щербаков.

Строительство объекта пройдет на свободном участке по адресу: ул. Александры Монаховой, земельный участок 46 Ж в Коммунарке. После ввода в эксплуатацию здесь смогут работать более 1,4 тыс. человек.

На первых двух этажах откроются магазины, предприятия торговли и общественного питания. Третий этаж займут фитнес-центр, студия спортивных танцев, тренировочный зал и киберспортивная зона. Офисные помещения расположатся с 4 по 8 этажи. Для удобства посетителей и сотрудников в здании установят 12 лифтов.

В рамках проекта предусмотрены озеленение и благоустройство территории, а также создание одноуровневого подземного паркинга и наземной парковки на прилегающей площади.