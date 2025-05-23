«Мострансавто» напомнило пассажирам о правилах перевозки домашних животных в автобусах

Владельцы животных должны знать, что бесплатный проезд, на руках или в составе ручной клади, разрешен для собак карликовых пород, например, чихуахуа, померанский шпиц или йоркширский терьер. Также право бесплатного проезда существует для собак-поводырей, которые должны быть в наморднике, на поводке и с опознавательным знаком. Других животных и пернатых нужно транспортировать в клетках, сумках или контейнерах, не превышающих в длину, ширину и высоту в сумме 120 см.

Собак средних и больших размеров необходимо перевозить в наморднике и на коротком поводке. Проезд питомца оплачивается дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 59 руб., в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 км включительно — 59 руб., свыше 25 км до 50 км включительно — 118 руб., свыше 50 км — 177 руб.

Во время поездки пассажир несет полную ответственность за безопасность и поведение своего питомца. Животное не должно пачкать салон автобуса и мешать другим пассажирам.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.