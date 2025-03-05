«Мострансавто» начинает сотрудничество с Южной Осетией в сфере трудоустройства

«Мострансавто» подписало соглашение о начале сотрудничества с министерством труда и социальной защиты Южной Осетии для привлечения водителей автобусов и технических специалистов. Данное соглашение позволит жителям республики трудоустроиться в компанию, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мострансавто заинтересовано в надежных и ответственных сотрудниках. Компания предлагает вахтовый метод работы, что позволит сотрудникам несколько месяцев работать и обеспечивать свои семьи, а затем возвращаться домой. Для желающих переехать на постоянное место жительства в Московскую область предусмотрена помощь с жильем, включая общежития или компенсацию за аренду. Также оказывается содействие в трудоустройстве супругов и устройстве детей в детские сады и школы», — сообщили в «Мострансавто».

Для водителей предусмотрены бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. руб. за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Предусмотрены также стимулирующая выплата при трудоустройстве в размере 50 тыс. руб., выплата премии в размере 10 тыс. руб. по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медицинские осмотры за счет предприятия.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903) 161-92-91.

Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D. Также в Мострансавто действует программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D, после успешной сдачи экзаменов соискателям гарантировано трудоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.