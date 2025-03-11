«Мострансавто» начало прием портретов ветеранов в ходе акции «Бессмертный полк»

В год празднования 80-летия Великой Победы в «Мострансавто» состоится акция «Бессмертный полк». С 11 марта компания принимает фотопортреты участников ВОВ и тружеников тыла. Изображения героев Победы в мае будут размещены в салонах автобусов крупнейшего пассажирского перевозчика региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мострансавто» ежегодно участвует в акции «Бессмертный полк». Портреты тех, кто отстоял свободу нашей Родины, будут «сопровождать» пассажиров в автобусах, курсирующих по маршрутам в разных городах Московской области, с привязкой к городским округам, в которых проживают семьи героев, или откуда они уходили на фронт.

Жители Московской области могут поучаствовать в акции и направить информацию на электронную почту oprosmta@yandex.ru до 24 марта. В письме со снимками своих родственников-героев необходимо указать ФИО, даты жизни (если они известны), а также городской округ, где нужно разместить фотопортрет.

Заявка к участию принимается в одном сообщении, в связи с чем компания просит жителей Подмосковья внимательно отнестись к заполнению письма. Все данные необходимо перепроверить и указать сразу в одном сообщении, прикрепив к нему фотографию.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.