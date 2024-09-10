«Мострансавто» начало обслуживание 14 новых маршрутов в Балашихе

Теперь «Мострансавто» обслуживает маршруты: № 574к «Заря — Балашиха (м/р Изумрудный) — Москва (м. Партизанская)», № 108к «Балашиха-2 — Москва (м. Новогиреево)», № 125к «Балашиха (м/р Южный) — Москва (м. Новогиреево)», № 306к «Балашиха (м/р „Новое Измайлово“) — Москва (м. Новогиреево)», № 473к «Балашиха (ул. Твардовского) — Москва (м. Перово)», № 1263к «ЖК „Измайловский Лес“ — м. Новогиреево», № 1251к «Пос. Аничково (ЖК „Аничково“) — Балашиха (квартал Луговой) — Москва (м. Черкизовская)», № 1012к «Балашиха (мкр. Дзержинского) — Москва (м. Новокосино)», № 1222к «Балашиха (м/р Алексеевская Роща) — Москва (Щелковский автовокзал)», № 51к «Балашиха-2 — м/р Южный — Агрогородок», № 1013 «Москва (ст. м. Первомайская) — г. Балашиха (мкр. Янтарный)», № 1132 «Москва (м. „Выхино“) — Балашиха (Заречная ул., 37)», № 1169 «г. Москва (м. Новогиреево) — Балашиха (Первомайская ул.)», № 1176 «г. Москва (м. „Новогиреево“) — Балашиха — 2 (СНТ „Поляна“)».

Все указанные маршруты работают по нерегулируемым тарифам с мерами социальной поддержки: определенным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством Московской области доступен проезд по социальным картам жителя Московской области. В остальных случаях оплатить поездку можно банковскими картами, картами «Стрелка» всех видов, транспортной картой «Тройка» (тариф «Кошелек»).

Информация о тарифах будет размещена в салонах автобусов. Актуальное расписание будет размещено на остановочных пунктах, а также на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Расписание».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.