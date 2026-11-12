Мострансавто набирает водителей автобусов и бесплатно обучает новичков

Мострансавто продолжает набор водителей для работы на маршрутах Московской области. Компания предлагает бесплатное обучение, выплаты и помощь с проживанием, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто приглашает опытных водителей и желающих освоить профессию. Кандидаты с правами категорий B или C могут бесплатно переобучиться на категорию D. Стипендия на время обучения — 27 093 рубля.

«В Мострансавто соискатели могут рассчитывать на финансовую поддержку и социальные гарантии. Кроме того, благодаря широкой сети филиалов жители Подмосковья могут найти работу в своем городе», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

При первом трудоустройстве или возвращении после перерыва более года компания выплачивает единовременную премию 50 тыс. рублей. По программе «Приведи друга» действующие сотрудники получают от 15 тыс. рублей за рекомендованного кандидата. Премию выплачивают двумя частями: через месяц после его трудоустройства и по окончании второго месяца работы. За второго и каждого следующего трудоустроенного кандидата премия увеличивается до 20 тыс. рублей.

Иногородним предоставляют бесплатное место в корпоративном общежитии либо компенсируют аренду жилья — до 12 тыс. рублей в месяц. Работникам из отдаленных регионов оплачивают две поездки домой в год — до 10 тыс. рублей за каждую.

Водители получают бесплатную форму и проходят медосмотры за счет предприятия. Работникам с детьми доступны путевки в летние оздоровительные лагеря. Отпуск может составлять до 42 календарных дней. Сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста могут пройти санаторно-курортное лечение в здравницах Кавказа, Геленджика и Подмосковья.

Вакансии опубликованы на сайте Мострансавто в разделе «Вакансии». Консультации Единого центра подбора персонала доступны по номерам *1795 и +7 (903) 161-92-91.

Информация о дорогах и транспорте региона — в официальном канале Минтранса Подмосковья в МАКС.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.