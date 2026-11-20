сегодня в 15:25

Расписание отдельных рейсов автобуса № 30 «Дмитров — Запрудня» изменится с 21 ноября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто скорректирует время отправления шести рейсов маршрута № 30 «Дмитров — Запрудня», который связывает Дмитровский муниципальный и Талдомский городской округа. Изменения вступят в силу 21 ноября.

Из Дмитрова автобус вместо 10:12 будет отправляться в 10:15, вместо 12:30 — в 13:15, вместо 15:20 — в 15:30. Из Запрудни рейс в 11:18 перенесут на 11:35, в 13:35 — на 14:00, в 16:25 — на 16:00.

Первый рейс от остановки «Вокзал» отправляется в 06:40, последний — в 23:17.

Оплатить проезд можно банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителей Московской области и Москвы.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.