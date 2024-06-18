«Мостотрест» Ротенберга выиграл тендер на стройку обхода вокруг монастыря в Крыму

Тендер на стройку железнодорожного обхода вокруг пещерного мужского Инкерманского монастыря выиграл «Мостотрест». Стоимость проекта оценивается в 16 млрд рублей, сообщает РБК .

17 июня Ространсмодернизация опубликовала документ, согласно которому тендер на строительство железнодорожного обхода инкерманского Свято-Климентского монастыря за 15,9 млрд рублей выиграл «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Компания стала единственным участником тендера.

Железная дорога на Севастополь проходит по территории старейшего в Крыму монастыря, который относится к памятникам культуры федерального значения. Новый участок нужен для сохранения обители.

В начале 2021 года стоимость обхода оценивалась в 4 млрд руб., планировалось построить железную дорогу длиной 1,6 км через Загайтанскую скалу и инкерманские каменоломни, для нее пришлось бы прорубить два тоннеля.

Впоследствии трассировку изменили. Новый вариант предполагает строительство дороги длиной почти 2 км вдоль русла реки Черной, из которых около 900 м придется на металлическую эстакаду на железобетонных опорах.

Из документации следует, что работы по строительству объекта должны быть завершены 2 марта 2026 года. Он включен в госпрограмму социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«Мостотрест» — одна из крупнейших российских строительных компаний. В частности, она реконструирует пассажирские причалы в Севастополе, железную дорогу на линии Владиславовка — Семь Колодезей на востоке Крыма.