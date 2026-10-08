сегодня в 10:16

В лесах Подмосковья 7 октября не зафиксировали возгораний

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 7 октября не зарегистрировали. На большей части региона 8–10 октября ожидается III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

7 октября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.

8 и 9 октября на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности. В Наро-Фоминском лесничестве прогнозируют I класс, в Бородинском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском и Сергиево-Посадском — II класс.

10 октября на большей части Подмосковья сохранится III класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах ожидается I класс, в Звенигородском и Талдомском — II класс.

8 октября и в ближайшие дни температура днем составит +9…+15 °C, ночью — +6…+12 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и местами дожди. По народной примете, хорошая погода в этот день может продержаться три недели.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей комитета — в MAX-канале https://max.ru/id5024129468_gos.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.