Компания «Лебер» из Мытищ выпустила серию игровых модулей «Физика»

Серия «Физика» построена на самостоятельных экспериментах: ребенок меняет условия опыта и сразу видит результат. Модули позволяют сравнить подъемные механизмы, изменить сопротивление в электрической цепи, настроить радиосвязь на определенную частоту, увидеть действие центробежной силы и проследить передачу импульса с помощью маятника.

В серию вошли самостоятельные научные модули и игровые элементы со встроенными экспериментами. «Полиспаст» показывает, как система блоков помогает поднимать одинаковый груз с меньшим усилием, а «Закон Ома» — зависимость силы тока от сопротивления. В модуле «Смешение цветов» при быстром вращении цветовые сектора визуально объединяются. Эксперимент с центробежной силой демонстрирует, как скорость вращения влияет на поведение предметов.

«Мы хотели сохранить привычный для ребенка сценарий площадки, но добавить в него момент самостоятельного открытия: ребенок действует, видит результат, может изменить одно из условий и повторить опыт», — отметил директор по маркетингу компании «Лебер» Игорь Шаповалов.

По его словам, такой подход связывает физический закон с конкретным действием ребенка, а не с абстрактной формулой.

Научные модули встраиваются в обычную игровую среду: от качелей, горки или лазательного комплекса ребенок может перейти к эксперименту, а затем вернуться к активной игре. Состав площадки можно менять с учетом площади территории, возраста пользователей и задач проекта.

Каждый модуль снабжен QR-кодом со ссылкой на материалы сайта Наука.рф. Дети и родители могут узнать больше о наблюдаемом явлении, причинах результата опыта и применении этого принципа в технике, природе и повседневной жизни.

Одним из первых реализованных проектов серии стала научная площадка «Физика» на Клязьминской улице в Москве. Она входит в состав Ижорского сквера.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.