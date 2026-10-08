На сентябрь пришлось почти 20% посещений портала «Библиотеки Подмосковья»

Портал «Библиотеки Подмосковья» с начала 2026 года посетили свыше 309,7 тыс. раз, из них 58 тыс. — в сентябре, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сентябрьские посещения составили почти 20% трафика портала «Библиотеки Подмосковья» с начала 2026 года. За месяц к нему присоединились 21,4 тыс. пользователей. Средний возраст читателя составил 36 лет, самому юному — 4 года, самому старшему — 89 лет.

На платформе «Библиотеки Подмосковья» можно забронировать книги онлайн и оформить единый читательский билет для доступа во все библиотеки региона. Пользователи также могут привязать к профилю социальную карту или карту «Стрелка» и получать по ним книги.

Портал позволяет узнать о событиях и мероприятиях в библиотеках региона. Расписание и подробная информация доступны в разделах «События» и «Системное расписание».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.