В Раменском строят жилой квартал «Михалевич»

Девелопер G3 Group | Джи Три Групп возводит жилой квартал «Михалевич» в Раменском городском округе. В первом доме начались фасадные работы, во втором завершают монолитную часть здания, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Раменском городском округе продолжается строительство жилого квартала «Михалевич». Проект реализует девелопер G3 Group | Джи Три Групп.

В доме №1 смонтировали индивидуальный тепловой пункт и завершили кровельные работы. Строители устанавливали оконные и дверные блоки, входные группы и витражное остекление первого этажа. Сейчас начались фасадные работы. Внутри прокладывают системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и электрики, а также приступили к черновой отделке лестничных маршей и мест общего пользования.

В доме №2 завершают монолитную часть здания и ведут работы по подземной гидроизоляции.

«Михалевич» — камерный малоэтажный жилой комплекс бизнес-класса. Проект отражает историческое наследие Раменского и предусматривает закрытые зеленые дворы без машин, Wi-Fi на территории, детский сад, прогулочный сквер, парковочные места и связь с городской транспортной сетью.

В Московской области девелоперы ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, Level Group, «Брусника» и другие вместе с жильем строят необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.