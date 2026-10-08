Фигурант дела об убийствах родных в Москве увлекался сатанизмом*

Егор Богин заявил следствию об увлечении Михаила Волокушина сатанизмом*. Обоих обвиняют в убийствах родственников Волокушина ради квартир и инсценировке самоубийств, сообщает kp.ru .

В декабре 2025 года у Белорусского вокзала нашли тело 60-летнего художника Алексея Волокушина с 15 ножевыми ранениями. Полиция задержала его 31-летнего сына Михаила и 25-летнего Егора Богина. Все имена в публикации изменены.

По версии следствия, Михаил узнал, что отец завещал две квартиры сожительнице. Соучастники пытались представить убийство так, будто женщина зарезала художника и покончила с собой, но она выжила. Богин заявил, что Михаил обещал ему 2 млн рублей. Позже он рассказал об убийстве годом ранее 84-летней бабушки Волокушина: внук инсценировал самоубийство и продал ее квартиру ради погашения микрозаймов.

По данным kp.ru, при обыске нашли сатанинские* символы и тетради с записями о смерти. Богин сообщил о списке людей, которых Михаил хотел убить, включая мать, бывшую девушку и бывшую жену с родственниками.

«Он хотел использовать их смерти как кровавую ритуальную жертву сатане*», — заявил Егор Богин.

Следствие не нашло доказательств подготовки этих убийств. Эксперты признали обоих вменяемыми. Дело передали в суд.

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* «Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России.