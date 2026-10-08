«Мособлтепло» передало гуманитарную помощь госпиталю Краснознаменска

сегодня в 11:04

Сотрудники АО «Мособлтепло» собрали и передали средства личной гигиены и лекарства для участников специальной военной операции в прифронтовой госпиталь Краснознаменска. Груз сформировали по заявке учреждения с учетом наиболее актуальных потребностей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Сотрудники АО «Мособлтепло» вновь приняли участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В прифронтовой госпиталь Краснознаменска передали средства личной гигиены и лекарственные препараты, особенно востребованные бойцами. Груз собрали по конкретной заявке учреждения.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил значимость инициативы работников энергетических предприятий.

«Особенно ценно, когда инициативу берут на себя коллективы предприятий энергетики — тех, кто ежедневно обеспечивает комфорт и безопасность жителей Подмосковья. Благодарю коллектив «Мособлтепло» за неравнодушие. Такие поступки укрепляют единство и силу нашего общества», — подчеркнул министр.

Благотворительные сборы давно стали традицией коллектива компании. Сотрудники отмечают важность поддержки тыла для бойцов на передовой.

«Мы будем продолжать эту работу, пока помощь необходима. Компания выражает искреннюю благодарность каждому принявшему участие в сборе. Ваш вклад — важная часть общего дела. Вместе мы сила!» — подчеркнула генеральный директор АО «Мособлтепло» Мария Андрюшина.

Ранее сотрудники компании передавали бойцам партию систем связи для управления FPV-дронами «Кузнечик» и оказывали помощь по запросам воинских подразделений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.