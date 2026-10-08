Строительство развязки на пересечении Дмитровского шоссе и А-107 подходит к концу

Строительство развязки на пересечении Дмитровского шоссе и А-107 выходит на финишную прямую. Известно, что данный объект входит в Народную программу «Единой России» по наказам жителей. Депутат Госдумы Денис Кравченко проверил ход работ, пообщался с подрядчиком и местными жителями, передает пресс-служба партии.

Объект будет сдан в декабре следующего года.

Староста близлежащей деревни Варварино Андрей Ермаков поднял вопросы, которые волнуют жителей.

«То, что строится развязка, конечно, здорово: не будет пробок, толкотни, меньше машин, меньше шума. Но нас еще беспокоит, как будет организован доступ к нашей деревне», — сказал он.

На данный момент на объекте уже начались активные фазы работ: идет забивка железобетонных свай под опоры и съезды, обустройство временных дорог, переустройство инженерных сетей и освещения.

«Новая развязка позволит проходить этот участок без барьеров и светофоров — это большая экономия времени и сокращение пробок. С жителями мы обсудили, что будут установлены шумозащитные щиты, приведены в порядок остановки, сохранен пешеходный переход с кнопкой вызова. По запросу старосты также обустроим пешеходную зону между автобусной остановкой и станцией», — прокомментировал депутат Кравченко.

Народная программа «Единой России», в которую в 2021 году вошло 780 тыс. наказов жителей, в Подмосковье выполнена практически полностью. Реализованы такие крупные проекты, как ЦКАД, Мытищинская хорда, обходы Октябрьского и Малых Вязем, Северный обход Лобни, 24 путепровода через железнодорожные станции. В новую Народную программу в 2026 году жители Московской области внесли более 920 тысяч инициатив.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.