Мост-парус через Москву-реку построят на западе столицы

Новый мост-парус появится в створе Новозаводской улицы в столице. Он свяжет район Филевский Парк с Северо-Западной хордой, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Длина моста через Москву-реку будет 250 м, ширина — около 30 м. Там сделают четыре полосы движения транспорта, по две в каждую сторону, а для пешеходов создадут тротуары

Благодаря новому объекту в мегаполисе появится дополнительный маршрут в район Хорошево-Мневники, а еще станет лучше транспортная доступность строящегося кластера в Мневниковской пойме и территории ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.

Также в планах властей столицы провести капремонт Новозаводской улицы, сделать и реконструировать улично-дорожную и инженерные сети.

На стройплощадке моста в русле реки рабочие уже забетонировали две опоры из трех и отсыпано два полуострова. Строительство не влияет на навигацию электросудов, неприкосновенным остается и парк.