Мост через реку Нару на трассе А-108 в Подмосковье готов на 75%

Готовность моста через реку Нару на федеральной трассе А-108 «Московское большое кольцо» под Серпуховом составляет 75%. В ходе капитального ремонта проезжая часть будет увеличена с 2 до 4 полос движения, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Уже завершены работы по уширению габаритов сооружения и устройству выравнивающего слоя для последующего устройства гидроизоляции и укладки асфальтобетонного покрытия.

После завершения данных работ движение автотранспорта будет переключено на новую часть моста. Следующим этапом станет ремонт существующего сооружения.

ФКУ «Центравтомагистраль» напоминает о действии временной схемы организации дорожного движения на 347-м км А-108. Водителям необходимо неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков на участке производства работ и правила дорожного движения.

В планах завершить капитальный ремонт в IV квартале 2025 года. Капитальный ремонт моста является продолжением комплексных работ по расширению «Московского большого кольца». В 2024 году с 2 до 4 полос движения расширен участок с 343-го по 350-й км, который в составе А-108 обеспечивает проезд транзитного транспорта в объезд города Серпухова. К концу года движение автотранспорта по мосту через реку Нару станет четырехполосным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.