Мособлконтроль проверил капремонт дороги в деревне Михали Егорьевска

сегодня в 17:30

Ревизоры Мособлконтроля провели контрольные обмеры автомобильной дороги в деревне Михали Егорьевска. В рамках проверки были проведены контрольные обмеры объемов выполненных работ по капремонту автомобильных дорог деревни Михали, ул. Фабричная и подъезд к СНТ «Лазаревка». Общая стоимость капитального ремонта составила 23,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Финансирование капитального ремонта осуществлялось с привлечением средств субсидии из бюджета Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

По условиям государственной программы субсидирование капитального ремонта осуществляется в отношении автодорог до сельских населенных пунктов Московской области, не обеспеченных круглогодичной связью с транспортной сетью дорог с твердым покрытием.

В первую очередь субсидии предоставляются на капитальный ремонт автомобильных дорог до сельских населенных пунктов Московской области с наибольшим количеством постоянно проживающих жителей.

Так, в деревне Михали до 2023 года отсутствовала качественная асфальтированная автодорога, до ремонта жители передвигались по бетонной, а местами и грунтовой дороге.

В рамках капитального ремонта демонтировано старое покрытие, осуществлено устройство асфальта на всей протяженности автомобильной дороге, а также установлены дорожные знаки.

По результатам контрольных обмеров, ревизоры отмечают отсутствие фактов приемки завышенного объема работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.