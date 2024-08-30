Мособлконтроль напомнил, что соблюдение координат имеет большое значение

Мособлконтроль сообщает, что при исполнении контрактов на ремонт автомобильных дорог следует обращать внимание в том числе на соответствие выполненных работ GPS-координатам, установленным как соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта, так и контрактом на ремонт дорог. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Приемка и оплата таких работ вне GPS-координат является нарушением заказчиком норм бюджетного законодательства, а также законодательства о контрактной системе, что может быть квалифицировано как приемка и оплата невыполненных работ. Указанное нарушение влечет причинение ущерба бюджету, и как следствие — выдачу контрольным органом предписания заказчику о возмещении такого ущерба.

Мособлконтроль обратил внимание, что суды, как показывает практика, при наличии указанных обстоятельств поддерживают позицию контрольного органа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.