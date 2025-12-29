Москву сковали 7-балльные пробки
Фото - © Медиасток.рф
Москва «встала» в 7-балльных пробках, по данным сервиса «Яндекс Карты». В столице бушует непогода.
На мегаполис местами обрушились снегопады. Средняя скорость потока составляет 24 км/ч.
По данным столичного Дептранса, интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Маяковского тоннеля. Объехать можно по ТТК.
Также заторы возникли на Звенигородском шоссе и улице Красная Пресня в направлении центра. Объезд возможен через ТТК и Краснопресненскую набережную.
«Стоит» и Большой Устьинский мост в направлении Яузского бульвара. Водителям советуют ехать через Подгорскую, Берниковскую набережные и Садовое кольцо.
Между тем движение открыли на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и на Большом Каменном мосту по направлению в центр.
Ранее синоптики спрогнозировали, что снег и гололедица будут в Московском регионе 29 декабря. Ожидается от -5 до -3 градусов.
