Москву сковали 7-балльные пробки

сегодня в 18:51

Москва «встала» в 7-балльных пробках, по данным сервиса «Яндекс Карты» . В столице бушует непогода.

На мегаполис местами обрушились снегопады. Средняя скорость потока составляет 24 км/ч.

По данным столичного Дептранса, интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Маяковского тоннеля. Объехать можно по ТТК.

Также заторы возникли на Звенигородском шоссе и улице Красная Пресня в направлении центра. Объезд возможен через ТТК и Краснопресненскую набережную.

«Стоит» и Большой Устьинский мост в направлении Яузского бульвара. Водителям советуют ехать через Подгорскую, Берниковскую набережные и Садовое кольцо.

Между тем движение открыли на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и на Большом Каменном мосту по направлению в центр.

Ранее синоптики спрогнозировали, что снег и гололедица будут в Московском регионе 29 декабря. Ожидается от -5 до -3 градусов.

