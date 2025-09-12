Москву, Химки, Одинцово и Красногорск до конца года свяжут еще 23 маршрута

Еще 23 маршрута запустят между Москвой и Подмосковьем до конца 2025 года

Власти Москвы и Подмосковья заботятся об удобстве местных жителей, поэтому вводят в эксплуатацию новые транспортные маршруты. До конца года между столицей и городскими округами Химки, Одинцовский и Красногорск начнут курсировать еще 23 маршрута. В общей сложности Москву и округа будет связывать 25 маршрутов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первые 2 маршрута в эксплуатацию ввели в конце июля 2025 года, это № 1434 Москва (м. «Планерная») — ЖК «Эдем» и № 1343 Москва (м. «Беломорская») — Химки (мкрн Новогорск). Местные жители уже активно ими пользуются.

До конца года постепенно на линии выйдут еще 23 маршрута. На них будет работать новая тарифная сетка. Местные жители впервые смогут покупать билеты без ограничений на количество совершаемых поездок.

«Продолжаем работать над обновлением сети пригородных маршрутов, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Совместно с правительством Московской области планируем интегрировать 25 смежных маршрутов между столицей и Подмосковьем в систему Московского транспорта. В 2025 году они свяжут ближайший пригород с более чем 15 станциями метро и МЦД. На линию выйдут современные автобусы российского производства, оборудованные по высоким стандартам столицы», — заявил Ликсутов.

На новые маршруты выйдут современные автобусы, которые будут внешне отличаться от городского транспорта своим дизайном. В остальном они будут такими же удобными и соответствовать всем установленным стандартам московского транспорта. Автобусы начнут курсировать по удобному расписанию.

В сентябре 2025 года на линии будут выведены еще4 автобуса. Транспорт № 1383 будет соединять путь от станции метро «Планетарная» в Москве до остановки АШАН в Химках. Маршрут № 1873а будет проходить из Москвы от станции «Сходненская» до ЖК «Велтон Парк» в Химках. Автобус № 1971 будет курсировать из Москвы от метро «Сходненская» до Химок, ЖК «Мишино», а автобус № 1342к — от метро «Беломорская» до Химок, мкрн Клязьма.

В планах до 2028 года включить в систему городского транспорта минимум 30% действующих смежных межрегиональных маршрутов наземного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.

