Москвичи вернули себе в виде кешбэка свыше 18 млн рублей через СБП

До конца текущего года пассажиры городского транспорта Московского региона могут получать кешбэк при пополнении или покупке карт «Тройка» через Систему быстрых платежей (СБП). Если пользователь зарегистрировался на сайте программы лояльности vamprivet.ru , то на его банковский счет автоматически вернется кешбэк в размере 10% от суммы пополнения билета «Кошелек», стоимости купленного абонемента или стоимости транспортной карты, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

Фото - © пресс-служба Московского метрополитена

Пополнить или приобрести «Тройку» с кешбэком можно в автоматах по продаже билетов, кассах московского метро, а также в приложении «Метро Москвы». Для этого во время оплаты нужно выбрать способ платежа — СБП.

«Тройка» позволяет оплачивать проезд в городском транспорте Москвы и области, включая регулярный речной транспорт, МЦД, МЦК, электробусы, автобусы, трамваи и метро.

«Мы стараемся предоставить москвичам, жителям области и гостям столицы наиболее выгодные способы оплаты поездок. Учитывая, что чаще всего люди расплачиваются в транспорте „Тройкой“, то для нас было важно предложить выгоду именно для этой категории пассажиров. Кешбэк от СБП доступен по всем тарифам билетного меню, в том числе на приобретение „Единого“ проездного на 365 дней», — отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт Мария Точилова.

Она уточнила, что при этом размер кешбэка на одного пользователя СБП будет составлять до 2,6 тыс. рублей в месяц, благодаря чему выгодой смогут воспользоваться все держатели «Тройки».

«Оплатить проезд по „Тройке“ или карте москвича можно в любом виде городского транспорта. Поэтому мы вместе с Национальной системой платежных карт делаем поездки выгодными. Акция при оплате проезда через СБП действует до конца года», — добавил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

Он отметил, что внедрение цифровых транспортных сервисов и совершенствование билетной системе в городе проводится в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.

Также предложение с кешбэком 10% от СБП распространяется на покупку проездных абонементов карты москвича для обучающихся.

Предложение будет действовать до 31 декабря текущего года. С полными правилами предоставления кешбэка за пополнение или приобретение «Тройки» по СБП можно получить на портале vamprivet.ru.

Как сообщили в пресс-службе НСПК, за время действия предложения пользователям «Тройки» и держателям карты москвича вернулось в виде кешбэка свыше 18 млн рублей.



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