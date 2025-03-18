Москвичам рассказали о концепции новой станции метро «Народное ополчение»
Фото - © Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице утвердили визуальную концепцию новой станции метро «Народное Ополчение» на Рублево-Архангельской линии, сообщает газета «Известия».
В оформлении станции акцент будет сделан на серые и красные оттенки. Вдоль платформы установят две линии колонн, формирующих своды, с интегрированным освещением.
По словам Собянина, в плане деталей и цветовой гаммы станция «Народное Ополчение» будет стилистически близка к первым станциям московского метро.
На данный момент объект готов более чем на половину — 55%. Станция неглубокого заложения будет оснащена двумя вестибюлями с выходами на улицу Демьяна Бедного и проспект Маршала Жукова. Южный вестибюль обеспечит переход на одноименную станцию Большой кольцевой линии.