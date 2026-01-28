Москвичам посоветовали задержаться на работе из-за вечерних пробок
Москвичам посоветовали задержаться на работе из-за вечерних пробок в связи с сильным снегопадом, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
«Самый быстрый способ добраться домой — городской транспорт. Если нет возможности поехать без машины, задержитесь на работе и планируйте поездку после того, как спадет основной поток. Это сэкономит время», — говорится в сообщении.
В настоящее время наблюдаются заторы на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал; на МКАД в районе съездов на шоссе Энтузиастов по направлению в область; на МКАД в районе съездов на Ленинградское шоссе; на Волоколамском шоссе в районе Тушинского тоннеля; на ТТК в районе Лужнецкой эстакады и др.
Водителей призвали к внимательности на дорогах и соблюдению дистанции между автомобилями, а также не препятствовать работе коммунальной техники.
