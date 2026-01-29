Москвичам посоветовали пользоваться метро и МЦД из-за снегопада

В Москве в четверг весь день будет идти снег и возможны локальные ограничения движения транспорта в центре города, поэтому быстрее будет добраться до нужного места на поездах метро, МКЦ, МЦД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей предупредили, что если поездку на машине отменить нельзя, то следует учитывать, что дорога займет больше времени, чем обычно.

Также автомобилистам рекомендовали по возможности задержаться на работе и планировать поездку после того, как спадет основной поток. Этот подход сэкономит время.

В Москве на ВДНХ за 28 января выпало 14 мм снега, что стало новым суточным рекордом по количеству выпавших осадков для этого дня. За двое суток зафиксировано выпадение 27 мм осадков, или 51% от месячной нормы. Снег будет идти в мегаполисе и 29 января.

