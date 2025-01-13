Москвичам показали, как будут выглядеть станции метро «Крымская» и «ЗИЛ»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале показал снимки проектов станций «Крымская» и «ЗИЛ» Троицкой линии метро, строительство которых ведется в мегаполисе.

Дизайн «Крымской» будет выполнен в морской тематике. Так, подвесные потолки на платформе сделают в виде парусов, а колонны и балки будут напоминать крылья птиц. Также на станции установят светильники на путевых стенах. Они будут похожи на судовые иллюминаторы.

На стене главного фасада первого вестибюля установят барельеф. Он будет напоминать по форме полуостров Крым. Барельеф оснастят подсветкой.

Фон у станции «ЗИЛ» будет черным. Детали же сделают белыми, серыми, синими и красными. Путевые стены украсят художественной композицией. Панно, выполненное в технике печати на стекле, будет отображать историю развития завода.

Ранее Собянин рассказал, что около 40 новых станций метро хотят построить в Москве до 2030 года. Станции «ЗИЛ» и «Крымская» планируют открыть уже в 2025 году.