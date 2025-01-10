Около 40 новых станций метро планируют построить в Москве до 2030 года

В столице по стратегии развития запланировано построить к 2030 году около 40 новых станций метрополитена. Восемь из них открыли для пассажиров в прошлом году, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге .

В 2024 году на карте городской подземки появилась новая Троицкая ветка, а на Сокольнической линии добавилась станция «Потапово». Перед Новым годом рабочие достроили станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская».

В этом году планируется открыть участок Троицкой линии от «ЗИЛа» до «Новаторской», на котором находятся четыре станции: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская».

А к 2030 году в Москве 16-я линия метро прирастет шестью станциями: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». Также в городе будут строить Рублево-Архангельскую ветку подземки. На ней первые станции планируется запустить в 2026 году.

Строительство первой за 70 лет станции на Кольцевой линии идет полным ходом. Завершить «Достоевскую» планируется в 2030 году.

Также начнется строительство станции «Гольяново». Она будет конечной на восточном участке Арбатско-Покровской ветки. Окончание работ — 2028 год.