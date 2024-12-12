Москва встала в 9‑балльных пробках
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Заторы в 9 баллов из 10 возможных образовались в столице вечером в четверг, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Сильно перегружены транспортом участки МКАД, центр города, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо и другие.
На выезде из города наблюдаются заторы на шоссе Энтузиастов, Ленинградском шоссе, проспекте Маршала Жукова, Варшавском шоссе, Ленинском проспекте, Каширском шоссе и т. д.
Снижение загруженности городских трасс ожидается в районе 21:00.