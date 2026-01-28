сегодня в 18:54

Москва встала в 9-балльных пробках в среду вечером

Вечером в среду, 28 января, на столичных дорогах наблюдаются сильные заторы, загруженность составляет 9 баллов, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Сильно перегружены транспортом Садовое кольцо, ТТК, Новый Арбат, Тверская улица, Москворецкая и Кремлевская набережные и др.

Кроме того, несколько крупных заторов и множество ДТП наблюдаются на МКАД, шоссе Энтузиастов, Щелковском шоссе, Ярославском шоссе, Ленинградском шоссе и др.

Столичный Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт или задержаться на работе из-за вечерних пробок, вызванных снегопадом.

