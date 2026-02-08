сегодня в 14:57

Московскому авиацентру передали новый вертолет для тушения пожаров в городе

Московскому авиацентру передали новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС. У него есть системы авионики, локации для работы в плотной городской застройке, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Во всех системах задействованы российские комплектующие. ПО создано сотрудниками Национального центра вертолетостроения.

Подобные Ка-32А11ВС транспортные средства используют при возникновении крупных и природных пожаров. Для тушения задействуют особые водосливные устройства, находящиеся снаружи вертолета. В них может быть до пяти тонн воды. Также могут применяться системы горизонтального и вертикального пожаротушения.

В экипаже вертолета — два пилота и бортовой механик. Суммарно в Московском авиацентре числится более 400 сотрудников.

