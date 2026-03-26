сегодня в 06:39

Московский аэропорт Домодедово вернулся к работе без ограничений

Ограничения отменили в московском аэропорту Домодедово. Авиагавань вновь работает в привычном режиме, сообщает пресс-служба Росавиации.

На данный момент аэропорт Домодедово может принимать и выпускать самолеты.

«Аэропорт Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в Росавиации.

Ранее аэропорт Домодедово принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства.

