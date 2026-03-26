В московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
Московский аэропорт Домодедово временно работает с ограничениями. Рейсы осуществляются только по согласованию, сообщает пресс-служба Росавиации.
Данная мера связана с ограничениями на использование воздушного пространства в этом районе.
«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — отметила пресс-служба Росавиации.
Решение принято для обеспечения безопасности полетов.
При этом в аэропорту Шереметьево на данный момент сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.
