В московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Московский аэропорт Домодедово временно работает с ограничениями. Рейсы осуществляются только по согласованию, сообщает пресс-служба Росавиации.

Данная мера связана с ограничениями на использование воздушного пространства в этом районе.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — отметила пресс-служба Росавиации.

Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

При этом в аэропорту Шереметьево на данный момент сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

