Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы, несмотря на сильный снегопад

Аэропорты в Московском регионе — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на мощный снегопад и порывистый ветер, сообщает пресс-служба Росавиации.

По состоянию на 08:00 мск, с начала суток четыре аэропорта обслужили 220 рейсов: 106 на вылет и 114 на прилет.

Три рейса отменены, еще три задерживаются более чем на два часа. Шесть самолетов отправились на запасные аэродромы.

Из-за необходимости дополнительной обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями фиксируются кратковременные задержки рейсов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.