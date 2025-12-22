Московская железная дорога предупредила об изменении движения электричек

сегодня в 22:49

На Савеловском направлении изменилось движение электричек из-за продолжающегося ремонта путей. Работы ведутся на перегоне между станциями Талдом и Савелово, где в настоящее время действует однопутный участок, об этом сообщила Московская железная дорога .

Пригородные поезда дальнего следования временно не доходят до конечной станции. Все составы разворачиваются на станции Талдом, не доезжая до Савелово.

Для пассажиров организована замена на проблемном участке. Вместо электричек курсируют автобусы, которые останавливаются на всех станциях по маршруту поездов.

Московская железная дорога просит прощения у пассажиров за временные неудобства. Руководство компании делает все возможное, чтобы как можно скорее восстановить обычное движение поездов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.